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Прокуратура начала проверку после выброса нефти в Черном море
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Прокуратура начала проверку после выброса нефти в Черном море

  /   Обновлено: 08 августа 2021 11:04
Происшествия
Прокуратура начала проверку после выброса нефти в Черном море
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Новороссийск, 8 августа. Соблюдение экологического законодательства стало предметом проверки Новороссийской транспортной прокуратуры. Поводом стал недавний выброс нефти в Черном море.

Согласно официальной информации, выброс нефтепродукта зарегистрирован во время погрузки топлива на судно Minerva Symphony, приписанное к греческому порту. Разлив черного золота произошел в шести километрах от берега. Место загрязнения было локализовано.

Надзорное ведомство также намерено выяснить, насколько обеспечивалась безопасность при эксплуатации водного транспорта.

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