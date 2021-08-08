Прокуратура начала проверку после выброса нефти в Черном море

Новороссийск, 8 августа. Соблюдение экологического законодательства стало предметом проверки Новороссийской транспортной прокуратуры. Поводом стал недавний выброс нефти в Черном море.

Согласно официальной информации, выброс нефтепродукта зарегистрирован во время погрузки топлива на судно Minerva Symphony, приписанное к греческому порту. Разлив черного золота произошел в шести километрах от берега. Место загрязнения было локализовано.

Надзорное ведомство также намерено выяснить, насколько обеспечивалась безопасность при эксплуатации водного транспорта.