Оперштаб Сочи ликвидировал основные последствия ночного потопа

Сочи, 8 августа. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи после прошедших ночных ливней с грозами.

Резкие порывы ветра повалили деревья и сорвали рекламные щиты в городе. Городской оперативный штаб ликвидировал основные последствия стихии до наступления утра. Жителям и гостям Сочи посоветовали соблюдать меры осторожности.

Капитаны пяти самолетов решили не садить свои воздушные судна в Сочи и приземлились на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе. Сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра с порывами до 24 метров в секунду могут возникать на территории Сочи до вечера 9 августа.

Опасность формирования смерчей над морем сохранится на участке Магри, предупредили специалисты. Городские службы Сочи работают в режиме повышенной готовности.