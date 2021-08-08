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Количество госпитализированных детей из поезда на Кубани увеличилось до 87

  /   Обновлено: 08 августа 2021 10:19
Происшествия
Количество госпитализированных детей из поезда на Кубани увеличилось до 87
pixabay.com

Туапсе, 8 августа. Медики сообщили, что у отравившихся детей была обнаружена кишечная палочка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Минздрав Краснодарского края сообщил, что количество отравившихся в поезде на Кубани детей, которых в итоге пришлось госпитализировать, увеличилось до 87. Несовершеннолетние ехали из Мурманска в Адлер.

Сейчас 67 пострадавших находятся в Туапсинской больнице, врачи диагностировали у них кишечную инфекцию. Еще 12 детей — в Апшеронской, и 8 несовершеннолетних проходят лечение в Белореченской клинике.

Всего в поезде было 270 человек, среди которых 246 детей и 24 сопровождающих. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Некоторое время назад стало известно, что медики зафиксировали высокую температуру у детей, которые находились в поезде Мурманск — Адлер. Их увезли в одну из больниц Туапсе.

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дети отравление поезд туапсе
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