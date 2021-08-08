Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 11:28
11:27
Происшествия
В поезде Мурманск — Адлер после отравления детей нашли просроченные продукты
11:23
Общество
Оперштаб сообщил о 22 866 новых случаях коронавируса в России
11:19
Общество
Долгожданный кинокомикс, шедевр Годара и мультик про Мулан выходят в кино на этой неделе
11:19
Происшествия
Консульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в аварии в Турции
11:18
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве воронежца за 5 млн рублей
11:13
Происшествия
Сильные осадки привели к обвалу дороги в Бурятии
11:13
Общество
Диетолог Бородина посоветовала употреблять только молодые баклажаны
11:04
Общество
Диетолог назвал арбуз полезной альтернативой десертам
11:03
Политика
Известная актриса Елена Драпеко посоветовала Булановой отстаивать свои избирательные права
11:01
Происшествия
Прокуратура начала проверку после выброса нефти в Черном море
Все новости

Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей в Сочи

  /   Обновлено: 08 августа 2021 09:55
Общество
Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей в Сочи
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  /  Миша Зенитов

Сочи, 8 августа. Опасность формирования смерчей над морем имеется на участке Магри — Веселое во время действия штормового предупреждения.

Информацией об этом поделились сотрудники Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей. Предупреждение будет действовать 8 и 9 августа.

Городские службы Сочи работают в режиме повышенной готовности. Специалисты экстренных служб обратились к жителям и гостям курортного города. Они рекомендовали людям принять необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Причинами объявления штормового предупреждения в Сочи также названы ожидающиеся шквалистый ветер и гроза с ливнем. Порывы ветра могут достигать от 20 до 24 метров в секунду.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей в Сочи
погода сочи прогноз смерчи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru