Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей в Сочи

Сочи, 8 августа. Опасность формирования смерчей над морем имеется на участке Магри — Веселое во время действия штормового предупреждения.

Информацией об этом поделились сотрудники Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей. Предупреждение будет действовать 8 и 9 августа.

Городские службы Сочи работают в режиме повышенной готовности. Специалисты экстренных служб обратились к жителям и гостям курортного города. Они рекомендовали людям принять необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Причинами объявления штормового предупреждения в Сочи также названы ожидающиеся шквалистый ветер и гроза с ливнем. Порывы ветра могут достигать от 20 до 24 метров в секунду.