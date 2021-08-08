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МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи до 9 августа
Происшествия
МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи до 9 августа
sochi.ru  /  Пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 8 августа. МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в Сочи до 9 августа. Причиной этого решения стали ожидающиеся шквалистый ветер, гроза и ливень.

Синоптики сообщили, что порывы ветра способны достигать от 20 до 24 метров в секунду. Также специалисты не исключили вероятность резкого подъема уровня воды в реках. Помимо этого возможны подтопления.

Горожанам и туристам рекомендуют остаться дома. Эксперты также посоветовали положить все ценные вещи в ткань, которая не пропустит влагу.

Штормовое предупреждение недавно было объявлено в Краснодарском крае. Причиной этого стало ухудшение погодных условий.

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