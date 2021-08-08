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Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено в Сочи
Общество
Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено в Сочи
pixabay.com  /  pixabay.com

Сочи, 8 августа. Грозы и ливни в Сочи несут опасность подъема воды в реках и схода селей. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.

В связи с этим в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Все силы и средства города находятся в режиме повышенной готовности. Синоптики предупредили о повышенных осадках и граде в некоторых районах курорта. Также прогнозируется усиление ветра до 24 м/с. По словам главы Сочи, на реках возможно поднятие уровня воды, увеличивается риск схода селей малого объема.

Недавно доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Цепелев рассказал, из-за чего в последнее время происходят постоянные потопы во всем мире, передает «Парламентская газета».

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