Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено в Сочи

Сочи, 8 августа. Грозы и ливни в Сочи несут опасность подъема воды в реках и схода селей. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.

В связи с этим в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Все силы и средства города находятся в режиме повышенной готовности. Синоптики предупредили о повышенных осадках и граде в некоторых районах курорта. Также прогнозируется усиление ветра до 24 м/с. По словам главы Сочи, на реках возможно поднятие уровня воды, увеличивается риск схода селей малого объема.

Недавно доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Цепелев рассказал, из-за чего в последнее время происходят постоянные потопы во всем мире, передает «Парламентская газета».