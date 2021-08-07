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Сотрудника ресторана поезда Мурманск — Адлер отстранили от работы после отравления детей
Происшествия
Сотрудника ресторана поезда Мурманск — Адлер отстранили от работы после отравления детей
Народные новости  /  Наталья Агеенко

Краснодар, 7 августа. Сотрудник вагона-ресторана, в котором ели госпитализированные с подозрением на кишечную инфекцию дети, отстранен от работы.

Анализы для проведения экспертизы взяли у трех из четырех сотрудников вагона-ресторана. Один из кухонных рабочих отказался от сдачи анализов. Решением Роспотребнадзора он отстранен от работы. На анализы также взяли пробы еды, воды и дезинфицирующих средств. Накануне вечером дети ели рис, курицу и салат в вагоне-ресторане.

С поезда Мурманск — Адлер в больницу отправили 19 детей и двоих взрослых с признаками пищевой инфекции. Пострадавшие находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести. Медики зафиксировали высокую температуру у еще 16 детей, находившихся в поезде. Их увезли в одну из больниц Туапсе для обследования, сообщал ФАН.

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