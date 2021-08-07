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Еще 16 детей из поезда Мурманск — Адлер отправили в больницу на обследование

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:40
Происшествия
Еще 16 детей из поезда Мурманск — Адлер отправили в больницу на обследование
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Туапсе, 7 августа. Медики зафиксировали высокую температуру у еще 16 детей, находившихся в поезде Мурманск — Адлер. Их увезли в одну из больниц Туапсе для обследования.

Отмечается, что у юных пассажиров нет никаких иных симптомов. Несколько часов назад 19 подростков и двое их сопровождающих были госпитализированы с того же поезда с подозрением на кишечную инфекцию. Они находятся в медицинских учреждениях Белореченска и Апшеронска.

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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