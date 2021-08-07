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Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за непогоды
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за непогоды
pixy.org

Краснодар, 7 августа. МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий в регионе.

Согласно данным ведомства, 8 августа и в ночь на понедельник ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. Его порывы при грозе могут достигать 20-23 метров в секунду.

Также на участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над морем. Сотрудники МЧС призвали жителей Кубани быть предельно внимательными и осторожными, и, по возможности, не выходить из дома без острой необходимости.

Штормовое предупреждение ранее объявили и в Республике Крым. По словам синоптиков, ухудшение погодных условий связано с активным холодным фронтальным разделом.

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