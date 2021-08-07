Малыш потерял родителей в ДТП с фурой под Краснодаром

Краснодар, 7 августа. Жертвами страшной аварии на трассе Краснодар — Темрюк стали родители маленького ребенка. Малышу удалось выжить.

Водитель автомобиля Skoda Rapid допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с многотонным грузовиком. В результате фура Man рухнула прямо на легковое авто, придавив его.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шкода» погибли на месте происшествия, несовершеннолетний пассажир доставлен в ЦРБ Славянского района для обследования», — отмечается в сообщении отдела пропаганды ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что малыша спасло то, что он находился в специальном кресле. На месте инцидента работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось о массовом ДТП под Ростовом, жертвами которого стали четыре человека.