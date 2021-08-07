Минздрав Кубани оценил состояние снятых с поезда детей как легкой и средней тяжести

Краснодар, 7 августа. Краснодарские медики оказывают необходимую помощь маленьким пассажирам поезда Мурманск — Адлер, которых ранее госпитализировали с признаками кишечной инфекции.

Представители краевого минздрава сообщили, что состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о госпитализации в больницы Белореченска и Апшеронска 20 детей, следовавших в составе организованных групп в поезде №225 из Мурманска в Адлер. У всех были зафиксированы признаки кишечной инфекции. Всего в группах числятся 250 несовершеннолетних. После осмотра медиками 15 подростков продолжили следование по маршруту.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. С места были изъяты пробы пищи и воды.