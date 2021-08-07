Правоохранители организовали проверку после избиения сотрудника мэрии Геленджика

Геленджик, 7 августа. После жестокого избиения 54-летнего сотрудника городской администрации проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей. Личности нападавших устанавливаются.

Трое неизвестных избили водителя мэрии Геленджика Александра Сорокина после того, как он вступился за девушку на улице. Мужчину госпитализировали с переломами костей лицевого черепа. Его коллеги выразили надежду, что виновных обязательно найдут и привлекут к ответственности.