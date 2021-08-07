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После отравления детей в поезде Мурманск — Адлер возбудили уголовное дело
Происшествия
После отравления детей в поезде Мурманск — Адлер возбудили уголовное дело
Народные новости  /  Наталья Агеенко

Краснодар, 7 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 21 ребенка в поезде Мурманск — Адлер. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пострадавших сняли с поезда и доставили в больницы Белореченска и Апшеронска с подозрением на кишечную инфекцию. Еще 15 подростков с похожими симптомами продолжили следование до пункта назначения после осмотра врача.

По маршруту было организовано эстафетное медицинское наблюдение. Всего из Мурманска выехали около 250 школьников в составе организованных групп.

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