После отравления детей в поезде Мурманск — Адлер возбудили уголовное дело

Краснодар, 7 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 21 ребенка в поезде Мурманск — Адлер. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пострадавших сняли с поезда и доставили в больницы Белореченска и Апшеронска с подозрением на кишечную инфекцию. Еще 15 подростков с похожими симптомами продолжили следование до пункта назначения после осмотра врача.

По маршруту было организовано эстафетное медицинское наблюдение. Всего из Мурманска выехали около 250 школьников в составе организованных групп.