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Более 80% сотрудников отелей Краснодарского края привились от COVID-19

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:03
Общество
Более 80% сотрудников отелей Краснодарского края привились от COVID-19
pixabay.com

Москва, 6 августа. Прохождение процедуры вакцинации сотрудниками отелей и гостиниц Краснодарского края позволит снизить вероятность заражения коронавирусом.

Сотрудники санаторно-курортных учреждений, отелей и гостиниц Краснодарского края активно проходят процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на текущий момент привились более 80% сотрудников.

«Это важный результат, важное достижение», — отметила она в эфире телеканала «Россия-24».

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией. В России данная процедура проводится бесплатно с применением эффективных препаратов отечественного производства. Согласно статистике, прививку от COVID-19 сделали 37 миллионов россиян.

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