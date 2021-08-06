Более 80% сотрудников отелей Краснодарского края привились от COVID-19

Москва, 6 августа. Прохождение процедуры вакцинации сотрудниками отелей и гостиниц Краснодарского края позволит снизить вероятность заражения коронавирусом.

Сотрудники санаторно-курортных учреждений, отелей и гостиниц Краснодарского края активно проходят процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на текущий момент привились более 80% сотрудников.

«Это важный результат, важное достижение», — отметила она в эфире телеканала «Россия-24».

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией. В России данная процедура проводится бесплатно с применением эффективных препаратов отечественного производства. Согласно статистике, прививку от COVID-19 сделали 37 миллионов россиян.