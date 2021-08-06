Экс-руководителя Росимущества Кубани приговорили к восьми годам колонии

Краснодар, 6 августа. Суд приговорил к восьми годам колонии экс-руководителя Росимущества Кубани Андрея Краснова за превышение полномочий.

По данным следствия, при продаже арестованного имущества заключенный договорился о его реализации с ООО «РегионКонсалтСервис». При этом спецорганы не могли принимать средства на свои счета и рассчитываться со службой судебных приставов и налоговой службой.



Компания продала с торгов имущество на 64,7 млн рублей. По техзаданию эти деньги в течение пяти дней после поступления на счет ООО «РегионКонсалтСервис» должны были отправиться судебным приставам. Однако торги были обжалованы, но арест на деньги наложен не был.