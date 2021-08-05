Пьяный житель Кубани одним ударом расправился с бывшей супругой

Краснодар, 5 августа. Сотрудники СК возбудили уголовное дело против 40-летнего жителя села Белая Глина. Гражданин обвиняется в убийстве 36-летней экс-супруги.

Преступление, по версии следователей, произошло 3 августа. Бывшие возлюбленные продолжали сожительствовать после расторжения брака. В тот день они коротали время за распитием спиртного. Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант схватил нож и ударил потерпевшую в шею. Пострадавшая истекла кровью на месте преступления, сообщили в краснодарском СУ СКР.