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СК организовал проверку после гибели десятков миллионов пчел на Кубани

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:40
Происшествия
СК организовал проверку после гибели десятков миллионов пчел на Кубани
pxhere.com

Краснодар, 4 августа. Правоохранители начали доследственную проверку после массовой гибели насекомых в Боготольском районе Красноярского края.

По данным следствия, погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых насчитывалось в среднем по 100 тыс. пчел. Материальный ущерб от смерти насекомых оценивается в 4 млн рублей без учета потерянной прибыли от продажи меда. Сейчас выясняются обстоятельства, которые могли привести к смерти 20 млн пчел, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Ведомство проверит соблюдение правил по борьбе с болезнями и вредителями растений, Также следователи дадут оценку действиям сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.

Ранее в Тульской области была обнаружена нелегальная передвижная пасека. Владельцу пчел назначены штрафы за нарушение правил карантина животных и за нарушение ветеринарно-санитарных правил их перевозки.

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следственный комитет краснодарский край проверка пчелы
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