Двое полицейских из Геленджика объявлены в федеральный розыск

Геленджик, 4 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух оперативников МВД. Объявленные в розыск фигуранты подозреваются в превышении должностных полномочий.

Основанием для возбуждения дела стали материалы сотрудников ФСБ. Правоохранители считают, что силовики остановили машину с работниками строительной компании. Страж порядка открыл дверь авто и вытащил из салона водителя, к которому применил силу.

Пострадавшего и его товарища полицейские затем доставили в отделение, где незаконно удерживали и требовали 1,7 миллиона рублей. Подозреваемые угрожали серьезными последствиями, если жертвы не заплатят. Один из работников компании в дальнейшем заплатил вымогателям.

В Забайкалье высокопоставленный полицейский признан виновным в превышении полномочий и разглашении конфиденциальной информации. Он отделался условным сроком, сообщало Deita.