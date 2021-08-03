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Медики Краснодарского края спасли мужчину с полным поражением легких
Общество
Медики Краснодарского края спасли мужчину с полным поражением легких
Невские Новости  /  Анна Карпова

Краснодар, 3 августа. Краснодарские врачи вылечили мужчину, у которого было зафиксировано 100% поражение легких из-за COVID-19.

Врачи совершили настоящее чудо, вылечив 54-летнего мужчину из Кропоткина, который провел в реанимации около двух месяцев в тяжелом состоянии. Пациента выписали 11 июня, сегодня он смог полностью вернуться к нормальному ритму жизни. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в Instagram.

Кубанские власти ранее ввели новые требования для заселения в местные отели туристов. Приезжающим отдохнуть на курорты россиянам потребуется при заселении в отели предоставить справку о вакцинации или документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания COVID-19.

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кубань легкие коронавирус
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