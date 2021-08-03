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СК начал проверку после гибели ребенка при пожаре в Краснодарском крае
Происшествия
СК начал проверку после гибели ребенка при пожаре в Краснодарском крае
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Краснодар, 3 августа. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели малолетнего ребенка при пожаре в Апшеронском районе Краснодарского края.

По предварительным данным, 29 июля группа детей играла на территории частного дома, их мама в это время находилась внутри вместе со старшей дочерью. В какой-то момент мальчик 2015 года рождения проник в сарай и закрылся изнутри, после чего произошло возгорание.

Испуганные ребята сразу же позвали женщину, которая позвонила в экстренные службы. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС локализовали возгорание и обнаружили бездыханное тело ребенка. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Еще одна трагедия произошла в Чувашии несколько дней назад. Шестилетний мальчик погиб во время пожара, а его старшая сестра попала в реанимацию со множественными ожогами.

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