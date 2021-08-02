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Врач Пестерев объяснил, что в смерти семьи из Краснодара вакцина не виновата

  /   Обновлено: 02 августа 2021 16:23
Общество
Врач Пестерев объяснил, что в смерти семьи из Краснодара вакцина не виновата
pixabay.com

Краснодар, 2 августа. Родители и бабушка школьницы из Краснодара получили только первую дозу препарата от коронавируса. На 10-12 день после процедуры у них обнаружили COVID-19 и вакцинацию прервали.

В СМИ ранее появилась информация, что краснодарская школьница осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка умерли с разницей в несколько дней якобы из-за прививки от коронавирусной инфекции.

Врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что члены семьи могли умереть от осложнений из-за COVID-19, а не от компонентов вакцины, передает Общественная служба новостей. Специалист предположил, что летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным заболеванием в поздней форме, а не с вакцинацией.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее объяснил, почему нужно проходить ревакцинацию от коронавируса каждые полгода. Процедура позволит обезопасить граждан от возможного заражения.

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краснодар вакцинация коронавирус тимур пестерев
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