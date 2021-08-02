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Краснодарский повар приготовил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России
Общество
Краснодарский повар приготовил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России
pixabay.com  /  lukinIgor

Краснодар, 2 августа. Повар Владимир Землянов из Краснодарского края попал в Книгу рекордов России, приготовив 1101 литр борща.

Для этого специалисту понадобилось 80 килограммов лука и моркови, 100 килограммов мяса и капусты, а также 120 килограммов картофеля. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

Также повар использовал более 20 килограммов помидоров, перца, томатной пасты и свеклы. По словам Землянова, блюдо он приготовил по старинному рецепту исключительно их местных продуктов. В будущем планирует улучшить свой результат и поставить новый рекорд.

В жаркую погоду мало кому хочется есть классические горячие супы. Эксперты назвали три освежающих супа, которые лучше всего готовить летом.

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