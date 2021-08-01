Силовики задержали «самбиста», напавшего на автоинспектора в Ейске

Ейск, 1 августа. Злоумышленник, напавший на сотрудника ДПС, задержан. Информацию подтвердили в региональном «главке».

По данным полиции, наряд ДПС ночью обратил внимание на мужчину, который находился на дороге и нарушал ПДД. Автоинспекторы попросили гражданина уйти с дороги, но тот проигнорировал просьбы. Стражи порядка отметили, что в дальнейшем молодой мужчина оказал неповиновение и нанес инспектору телесные повреждения. Злоумышленник попытался скрыться, но был пойман. В отношении него составлен протокол по факту неповиновения.

Материалы касательно нападения переданы в Следственный комитет. Согласно неофициальной информации, напавший может являться самбистом. Он ловко выполнил бросок силовика через бедро.