Стали известны подробности ДТП с участием поезда и бензовоза под Анапой

Анапа, 1 августа. Инцидент произошел в районе поселка Виноградный. Электричка и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде.

После этого автоцистерна загорелась, возгорание на площади пяти кв. м. оперативно ликвидировали. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, его госпитализировали. Сейчас движение транспорта восстановили. Пассажира электропоезда доставили в пункт назначения.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 25 человек и 8 единиц техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае. Опрокидывания грузовых вагонов не произошло, сообщало URA.RU.