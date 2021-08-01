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Стали известны подробности ДТП с участием поезда и бензовоза под Анапой

  /   Обновлено: 01 августа 2021 13:51
Происшествия
Стали известны подробности ДТП с участием поезда и бензовоза под Анапой
ГУ МВД по Краснодарскому краю

Анапа, 1 августа. Инцидент произошел в районе поселка Виноградный. Электричка и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде.

После этого автоцистерна загорелась, возгорание на площади пяти кв. м. оперативно ликвидировали. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, его госпитализировали. Сейчас движение транспорта восстановили. Пассажира электропоезда доставили в пункт назначения.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 25 человек и 8 единиц техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае. Опрокидывания грузовых вагонов не произошло, сообщало URA.RU.

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