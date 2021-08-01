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СК заинтересовался «самбистом», который через бедро бросил автоинспектора в Ейске

  /   Обновлено: 01 августа 2021 12:15
Происшествия
СК заинтересовался «самбистом», который через бедро бросил автоинспектора в Ейске
Невские Новости  /  Степан Яцко

Ейск, 1 августа. Полицейские передали в СК материалы в отношении агрессивного мужчины, напавшего на сотрудника ДПС. Они также составили протокол о неповиновении правоохранителю.

Согласно первоначальной информации, на автоинспектора напал неадекватный гражданин. Он мастерски бросил силовика через бедро и сбежал. В отношении него могут возбудить дело по статье о насилии над правоохранителем.

В Краснодаре возле магазина произошел конфликт с участием оперативника МВД. Его оппонент нанес несколько ударов и забрал служебное удостоверение.

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