СК заинтересовался «самбистом», который через бедро бросил автоинспектора в Ейске

Ейск, 1 августа. Полицейские передали в СК материалы в отношении агрессивного мужчины, напавшего на сотрудника ДПС. Они также составили протокол о неповиновении правоохранителю.

Согласно первоначальной информации, на автоинспектора напал неадекватный гражданин. Он мастерски бросил силовика через бедро и сбежал. В отношении него могут возбудить дело по статье о насилии над правоохранителем.

В Краснодаре возле магазина произошел конфликт с участием оперативника МВД. Его оппонент нанес несколько ударов и забрал служебное удостоверение.