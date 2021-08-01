Поезд протаранил грузовик с топливом под Анапой

Анапа, 1 августа. Правоохранители и спасатели работают на месте аварии с участием поезда и бензовоза. По данным источника ФАН, столкновение произошло в районе поселка Виноградный.

Стражи порядка выдвинули предположительную версию аварии. Виновником мог стать водитель бензовоза. Он нарушил ПДД и выехал на железнодорожный переезд, когда горел красный свет. В результате столкновения с поездом Керчь — Анапа кузов грузовика сильно деформировался, автомобилист с различными травмами доставлен в больницу.