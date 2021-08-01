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Поезд протаранил грузовик с топливом под Анапой

  /   Обновлено: 01 августа 2021 11:17
Происшествия
Поезд протаранил грузовик с топливом под Анапой
ГУ МВД по Краснодарскому краю

Анапа, 1 августа. Правоохранители и спасатели работают на месте аварии с участием поезда и бензовоза. По данным источника ФАН, столкновение произошло в районе поселка Виноградный.

Стражи порядка выдвинули предположительную версию аварии. Виновником мог стать водитель бензовоза. Он нарушил ПДД и выехал на железнодорожный переезд, когда горел красный свет. В результате столкновения с поездом Керчь — Анапа кузов грузовика сильно деформировался, автомобилист с различными травмами доставлен в больницу.

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