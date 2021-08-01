Мэр Сочи отметил сознательность туристов, приезжающих на курорты уже привитыми

Сочи, 1 августа. Количество российских туристов, которые приезжают в Сочи привитыми от коронавируса либо же со справками о перенесенной инфекции, растет, отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Несмотря на ужесточение правил по заселению туристов в отели, курорты Сочи намерены принять в августе порядка 900 тыс. российских туристов. Владельцы отелей, санаториев и баз отдыха заранее приняли все необходимые меры для обеспечения безопасного отдыха, добавил Копайгородский.

По его словам, в последний месяц лета на территории курортного города будут работать порядка 2800 средств размещения туристов. В общей сложности их емкость составит порядка 200 тыс. мест.

«В последнюю неделю июля доля гостей, заселяющихся с сертификатом о вакцинации либо со справкой о получении первого компонента, составила около 40%. По нашему прогнозу, для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз», — заявил он.

Копайгородский также добавил, что Минздрав Краснодарского края полностью готов обеспечить своевременную доставку вакцины в Сочи. Кроме того, сейчас на курорте в стабильном режиме работает порядка 32 пунктов вакцинации.

Первого августа на территории Краснодарского края ужесточились правила заселения туристов в отели. Теперь при заселении на отдых россияне должны будут предоставить справку о вакцинации или документ, подтверждающий факт перенесенного COVID-19.