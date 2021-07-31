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Занимавшийся в Туапсе парасейлингом мужчина упал в море
Происшествия
Занимавшийся в Туапсе парасейлингом мужчина упал в море
wikipedia.org  /  Echasketch123

Туапсе, 31 июля. Мужчина упал в море с высоты 15 метров во время катания на водном аттракционе в районе Туапсе.

Чрезвычайное происшествие случилось в акватории Черного моря в районе поселка Новомихайловское. Один из отдыхающих катался на водном аттракционе, который называется парасейлинг. Мужчина 1988-го года рождения находился на высоте 15 метров, когда сорвался с парашюта, буксируемого маломерным судном. В результате падения пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Сейчас мужчина находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также в данный момент проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Межрайонная прокуратура Анапы возбудила в отношении дайвинг-клуба «Звезда» уголовное дело по факту гибели одного из клиентов.

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отдых травмы тупасе парасейлинг
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