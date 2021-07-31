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Котята родились у пары леопардов в Сочинском центре
Общество
Котята родились у пары леопардов в Сочинском центре
Федеральное агентство новостей  /  Геннадий Кириллов

Сочи, 31 июля. Самка-леопард Шива и самец Филоу стали родителями. Двое котят пополнят зверинец в Сочи.

Потомство хищных кошек появилось на свет в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Там у самки леопарда родились два котенка. Самочувствие у Шивы и малышей хорошее, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Пол котят можно будет узнать только через три месяца, когда детенышам поставят первые прививки. Животные были транспортированы в Центр восстановления леопарда из Шведского зоопарка в канун 2021 года.

Ранее самка кенгуру дала потомство в Петербургском зоопарке, сообщал сайт 360tv.ru. При рождении детеныши данного вида весят около одного грамма.

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