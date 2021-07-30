Суд в Анапе рассмотрит дело о мошенничестве в отношении директора заповедника «Утриш»

Анапа, 30 июля. Анапский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и халатности в отношении директора природного заповедника «Утриш», находящегося на территории Краснодарского края.

По версии следствия, преступные действия руководителя бюджетного учреждения привели к крупному пожару на подконтрольной ему территории. Директор заповедника ответит перед законом по части 3 статьи 159 и части 1 статьи 293 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения и халатность), сообщает источник в правоохранительных органах региона.