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Суд в Анапе рассмотрит дело о мошенничестве в отношении директора заповедника «Утриш»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 17:49
Происшествия
Суд в Анапе рассмотрит дело о мошенничестве в отношении директора заповедника «Утриш»
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Анапа, 30 июля. Анапский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и халатности в отношении директора природного заповедника «Утриш», находящегося на территории Краснодарского края.

По версии следствия, преступные действия руководителя бюджетного учреждения привели к крупному пожару на подконтрольной ему территории. Директор заповедника ответит перед законом по части 3 статьи 159 и части 1 статьи 293 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения и халатность), сообщает источник в правоохранительных органах региона.

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