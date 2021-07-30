Краснодарские спасатели вызволили застрявшего в ящике с вином дикого енота

Краснодар, 30 июля. Дикий енот пробрался в один из магазинов алкогольной продукции Краснодара и застрял в ящике с вином.

Владельцу торговой точки пришлось обратиться в экстренные службы. Спасатели приехали на вызов и обнаружили в ящике с бутылками испуганного зверька.

После этого животное аккуратно вызволили из ловушки, посадили в коробку и отвезли на волю. Как сообщили сотрудники МЧС, енот не пострадал и благополучно скрылся в лесу.

Еноты — существа любопытные, поэтому часто попадают в разные передряги. Так, недавно житель Екатеринбурга снял испуганного енота с дерева.