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Краснодарские спасатели вызволили застрявшего в ящике с вином дикого енота

  /   Обновлено: 30 июля 2021 15:57
Общество
Краснодарские спасатели вызволили застрявшего в ящике с вином дикого енота
pixabay.com

Краснодар, 30 июля. Дикий енот пробрался в один из магазинов алкогольной продукции Краснодара и застрял в ящике с вином.

Владельцу торговой точки пришлось обратиться в экстренные службы. Спасатели приехали на вызов и обнаружили в ящике с бутылками испуганного зверька.

После этого животное аккуратно вызволили из ловушки, посадили в коробку и отвезли на волю. Как сообщили сотрудники МЧС, енот не пострадал и благополучно скрылся в лесу.

Еноты — существа любопытные, поэтому часто попадают в разные передряги. Так, недавно житель Екатеринбурга снял испуганного енота с дерева.

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краснодар спасение енот хорошие новости россии
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