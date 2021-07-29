Мужчина зашел в офис «Аэрофлота» с ножом и украл форму пилота в Сочи

Сочи, 29 июля. Неизвестный злоумышленник зашел с ножом в офис «Аэрофлота» в Сочи.
Источник ФАН информирует, что мужчина проник в офис авиакомпании. Сотрудники находились в здании на момент инцидента.
Предположительно, злоумышленник был вооружен ножом. Напуганные сотрудники «Аэрофлота» выбежали из здания.
Вооруженный мужчина покинул офис вместе с найденной формой пилота и украденными продуктами. Его личность устанавливается.
Ранее сообщалось, что сочинские правоохранители проверяют информацию о вооруженном мужчине в жилом доме.