Мужчина зашел в офис «Аэрофлота» с ножом и украл форму пилота в Сочи

Сочи, 29 июля. Неизвестный злоумышленник зашел с ножом в офис «Аэрофлота» в Сочи.

Источник ФАН информирует, что мужчина проник в офис авиакомпании. Сотрудники находились в здании на момент инцидента.

Предположительно, злоумышленник был вооружен ножом. Напуганные сотрудники «Аэрофлота» выбежали из здания.

Вооруженный мужчина покинул офис вместе с найденной формой пилота и украденными продуктами. Его личность устанавливается.

Ранее сообщалось, что сочинские правоохранители проверяют информацию о вооруженном мужчине в жилом доме.