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Власти выделили 3 млн рублей пострадавшим при пожаре в Горячем Ключе

  /   Обновлено: 29 июля 2021 16:04
Происшествия
Власти выделили 3 млн рублей пострадавшим при пожаре в Горячем Ключе
23.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Горячий Ключ, 29 июля. Компенсацию получат люди, чье жилье пострадало в результате пожаров. Общая сумма, выделенная на помощь, составила 2,9 млн рублей.

В пресс-службе администрации Краснодарского края добавили, что специалисты уже завершают ремонт жилого комплекса «Новый град», где произошло возгорание. В доме полностью восстановили коммуникации, перекрыли сгоревшую часть крыши.

Напомним, в ночь со 2 на 3 июля в Горячем Ключе на улице Ярославского произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил порядка 600 квадратных метров кровли, пострадали и верхние этажи здания. Во время ЧП трагически погиб сотрудник МЧС. Он упал с четвертого этажа.

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