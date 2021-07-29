Власти выделили 3 млн рублей пострадавшим при пожаре в Горячем Ключе

Горячий Ключ, 29 июля. Компенсацию получат люди, чье жилье пострадало в результате пожаров. Общая сумма, выделенная на помощь, составила 2,9 млн рублей.

В пресс-службе администрации Краснодарского края добавили, что специалисты уже завершают ремонт жилого комплекса «Новый град», где произошло возгорание. В доме полностью восстановили коммуникации, перекрыли сгоревшую часть крыши.

Напомним, в ночь со 2 на 3 июля в Горячем Ключе на улице Ярославского произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил порядка 600 квадратных метров кровли, пострадали и верхние этажи здания. Во время ЧП трагически погиб сотрудник МЧС. Он упал с четвертого этажа.