Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 16:33
16:33
Шоу-бизнес
Его роль требовала смелости: режиссер Юрий Мороз об актере Сергее Горобченко
16:32
Экономика
Стоимость ипотечного кредита в России упала до рекордного значения
16:29
Политика
В России считают маловероятным сценарий захвата власти талибами в Афганистане
16:28
Политика
Путин указал врио губернатора Белгородской области на недостаток врачей в регионе
16:26
Общество
Azur Air запустит рейсы в Доминикану с 9 августа
16:25
Политика
Генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией между Арменией и Азербайджаном
16:25
Технологии
Пермские ученые представили экологичный стройматериал для защиты зданий от пожаров
16:24
Общество
Одессит объяснил страх Украины перед российскими паспортами
16:23
Политика
В Крыму поставили на место заявившего о «древности Украины» Зеленского
16:23
Армия
Совместные российско-китайские учения «Взаимодействие-2021» состоятся в августе
Все новости

Пациенты на выписку? Краснодарскую психбольницу могут отдать под ковид-госпиталь

Общество
Пациенты на выписку? Краснодарскую психбольницу могут отдать под ковид-госпиталь
Федеральное агентство новостей  / 

Некоторые СМИ Краснодарского края опубликовали информацию о том, что специализированная психиатрическая больница №7 в столице региона будет переоборудована под ковид-госпиталь. Пациентов, которые сейчас проходят там лечение, в спешном порядке, до понедельника, выписывают из медучреждения.

ФАН обратился за комментарием по этому поводу к вице-губернатору Краснодарского края Анне Миньковой, она курирует социальный блок и здравоохранение.

Вице-губернатор в беседе с корреспондентом ФАН уточнила, что пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Все слухи преждевременны. Однако, возможно, при ухудшении ситуации с заболеваемостью — придется пойти на этот шаг.

«Это решение не принято. Это решение в стадии обсуждения. Будет зависеть от того, как мы «будем расти» по коронавирусу, по ежедневной заболеваемости. Сейчас она увеличивается. Мы рассматриваем этот вариант как один из последних, если нам потребуется открывать дополнительные койки», — заявила Анна Минькова.

Что касается медицинской помощи, которую сейчас там получают пациенты по психиатрическому профилю, то они не будут выписаны из больницы. Их перераспределят по другим медорганизациям.

«На качестве оказания помощи этим больным данная ситуация никак не отразится», — собеседница агентства.

В регионе на данный момент свободно 19% коечного фонда, и, по словам заместителя губернатора региона, эти объемы в крае обязаны сохранить. Поэтому при увеличении числа больных придется думать о развертывании дополнительных мест для заболевших коронавирусом.

Отметим, что психиатрическая больница №7 в Краснодаре сможет принять более тысячи пациентов единовременно.

Ранее ФАН сообщал, что в Краснодарском крае снова поменяли правила въезда туристов в регион.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пациенты на выписку? Краснодарскую психбольницу могут отдать под ковид-госпиталь
краснодар психбольница коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru