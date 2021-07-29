Житель Краснодара 25 раз ударил ножом собутыльника во время пьяной ссоры

Краснодар, 29 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, который подозревается в зверском убийстве 74-летнего пенсионера.

Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Прикубанье» в станице Елизаветинской. Мужчины выпивали, внезапно между ними завязался конфликт. Подозреваемый во время ссоры нанес удары по голове оппонента, после чего ушел. Пострадавшего с множественными ранами нашли соседи, они вызвали скорую помощь. В результате мужчина скончался в больнице.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Следователи назначили ряд экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.