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Житель Краснодара 25 раз ударил ножом собутыльника во время пьяной ссоры
Происшествия
Житель Краснодара 25 раз ударил ножом собутыльника во время пьяной ссоры
karelia.sledcom.ru

Краснодар, 29 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, который подозревается в зверском убийстве 74-летнего пенсионера.

Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Прикубанье» в станице Елизаветинской. Мужчины выпивали, внезапно между ними завязался конфликт. Подозреваемый во время ссоры нанес удары по голове оппонента, после чего ушел. Пострадавшего с множественными ранами нашли соседи, они вызвали скорую помощь. В результате мужчина скончался в больнице.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Следователи назначили ряд экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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