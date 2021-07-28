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Подозреваемая во взяточничестве начальница кубанского Роспотребнадзора лишилась должности
Происшествия
Подозреваемая во взяточничестве начальница кубанского Роспотребнадзора лишилась должности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 28 июля. Начальницу кубанского Роспотребнадзора подозревают во коррупции. Предварительно, она получила взятку в 150 тыс. рублей.

Начальница отдела краевого управления Роспотребнадзора Краснодарского края уволена в связи с утратой доверия. Женщину подозревают во взяточничестве. Решение было принято в ходе заседания по подведению итогов работы органов прокуратуры края в первом полугодии, сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Ранее СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски в управлении Роспотребнадзора в связи с уголовным дело в отношении начальника одного из отделов. По предварительной версии следствия, женщина получила 150 тыс. рублей взятки за игнорирование проверки предприятия на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В квартире подозреваемой были найдены 11 миллионов рублей.

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу капитана моторной яхты. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу.

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