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Фотографии подросших медвежат из сафари-парка «Геленджик» появились в Сети

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:57
Общество
Фотографии подросших медвежат из сафари-парка «Геленджик» появились в Сети
Prt Scr instagram.com  /  @safari_park_gelendzhik

Краснодар, 28 июля. Сотрудники сафари-парка «Геленджик» опубликовали фотографии подросших медвежат Ермака и Арктики-Авроры.

Медвежата здоровы. Каждый из них весит более 70 килограммов. Ермак и Арктика-Аврора рычат как взрослые особи. Они даже пытаются выяснять отношения друг с другом. Однако, как правило, это всего лишь игры, которые помогут медведям научиться контролировать свою силу.

«Нашим малышам еще долго до взрослого возраста, но сейчас они учатся в играх правильно себя вести и контролировать свою силу. Ведь белые медведи — одни из самых крупных и сильных северных хищников», — говорится в сообщении сафари-парка «Геленджик».

В естественной среде обитания медведицы воспитывают свое потомство, пока тому не исполнится два года. Однако мать Ермака и Арктики-Авроры отказалась от них сразу после рождения. Животных выхаживают сотрудники сафари-парка «Геленджик».

В нижегородском зоопарке «Мадагаскар» родились три тигренка. Состояние новорожденных проверили медики. Они убедились, что с животными все в порядке. Малыши чувствуют себя хорошо. Они появились на свет у пары тигров Шакиры и Шерхана.

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