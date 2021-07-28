Полиция Кубани задержала нижегородца за поддельные медицинские справки

Краснодар, 28 июля. Полицейские Краснодарского края задержали 37-летнего приезжего из Нижегородской области за сбыт поддельных медицинских справок, в том числе о вакцинации от коронавируса.

В отношении 37-летнего нижегородца возбуждено уголовное дело по статье 327 части 1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. При задержании у мужчины обнаружили более полутора тысяч различных справок и электронные образцы документов

Установлено, что задержанный в течение двух месяцев занимался продажей поддельных документов, в том числе о вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего он снабдил фиктивными бумажками со штампами несколько десятков человек.

Мужчина размещал объявления о продаже справок в Интернете. Заявленное денежное вознаграждение варьировалось от 500 до тысячи рублей. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Московская полиция возбудила два уголовных дела по факту изготовления поддельных медотводов и сертификатов о вакцинации от Covid-19, сообщало информационное агентство РИАМО.