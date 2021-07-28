Суд поместил напавшего на полицейского жителя Кубани под домашний арест

Красондар, 28 июля. Следствие предъявило обвинение 36-летнему жителю Краснодара, задержанному за нападение на полицейского и похищение его удостоверения. Суд поместил его под домашний арест.

По данным следствия, конфликт между 36-летним жителем Краснодара и оперуполномоченным полиции произошел на бытовой почве. Мужчина набросился на сотрудника правоохранительных органов, повалил его на землю, нанес несколько ударов и скрылся, похитив служебное удостоверение. Товарищ обвиняемого фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона.

В результате стычки полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины головы, перелом правой руки, а также ушибы головного мозга и позвоночника.

«Мужчине предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ), а также похищении важного личного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее мужчина напал на сотрудников полиции, которые собирались провести обыск в его квартире на северо-западе Москвы. Дебошира задержали, сообщает РИАМО.