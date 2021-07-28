Житель Кубани избил полицейского и забрал его удостоверение

Краснодар, 28 июля. Суд отправил под домашний арест 36-летнего горожанина, который напал на полицейского. Краснодарец обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести.

По версии регионального управления СК, возле магазина между оперативником и мужчиной произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил стража порядка, отчего тот упал и ударился головой. Обвиняемый забрал у пострадавшего удостоверение сотрудника МВД. Полицейскому потребовалась помощь врачей.

Момент преступления заснял на телефон находившийся рядом приятель агрессивного горожанина.