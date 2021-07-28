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Четырех сотрудников ДПС Краснодара подозревают в получении взяток

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:17
Происшествия
Четырех сотрудников ДПС Краснодара подозревают в получении взяток
пресс-служба администрации Краснодара

Краснодар, 28 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех инспекторов ДПС, которые могут стать фигурантами дел о злоупотреблении должностными полномочиями.

По предварительным данным, пока работники службы собственной безопасности кубанского главка МВД проводят проверки в отношении задержанных мужчин. Позднее против них могут возбудить уголовные дела, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Если вина инспекторов подтвердится, то их уволят из рядов правоохранителей, а после инспекторы предстанут перед судом. Руководителей предполагаемых преступников также могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

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