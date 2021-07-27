Туристку унесло в Черное море на надувном матрасе

Анапа, 27 июля. Купание в море едва не закончилось смертью для туристки в Анапе. Женщина на надувном матрасе не заметила, как оказалась в километре от берега.

Инцидент произошел в курортном городе. Девушка решила поплавать на матрасе, и ее унесло в открытое море. Родственники заволновались, когда обнаружили пропажу туристки и обратились к спасателям. Последним удалось обнаружить ее в километре от берега.

Сотрудники экстренных служб успешно доставили девушку на берег и передали родственникам. Власти Анапы предупредили, что в настоящий момент в море выходить на катамаранах и купаться с надувными кругами запрещено из-за отжимного северо-восточного ветра.

Ранее грабитель напал на одинокую туристку, отдыхавшую в палатке под Кировском.