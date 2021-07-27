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Два человека погибли в лобовом ДТП в районе Горячего Ключа
Происшествия
Два человека погибли в лобовом ДТП в районе Горячего Ключа
гибдд.рф/r/61  /  ГИБДД по Ростовской области

Кубань, 27 июля. Жуткое ДТП на трассе М-4 "Дон" на Кубани привело к гибели двух человек. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

Смертельная авария произошла на трассе "М-4 Дон" в Горячеключевском районе Краснодарского края. Водитель Toyota Corolla превысил скоростной режим и допустил занос машины на встречную полосу, по которой в этот момент двигался Mercedes Vito.

Произошло столкновение, в результате которого виновник аварии и его пассажир погибли на месте происшествия. Пятеро пассажиров второй иномарки были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее после смертельной аварии с автобусом на Кубани завели уголовное дело, сообщал сайт 360tv.ru. Фигурантом стал водитель общественного транспорта.

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