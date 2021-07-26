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Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ухудшения погодных условий

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:21
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ухудшения погодных условий
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Сочи, 26 июля. Новое экстренное предупреждение объявлено на территории Сочи в связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 26 июля.

Мощные дожди, которые будут сопровождаться грозами, придут в регион. Осадки ожидаются с 18:00 26 июля до 18:00 27 июля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города-курорта. Местным жителям и отдыхающим рекомендуется соблюдать меры безопасности и не посещать пляжи.

Путешественник в Сочи ранее решил искупаться в шторм. Сильным течением его унесло в море. Самостоятельно выбраться туристу не удалось. На помощь пришли спасатели и вытащили мужчину из воды.

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