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Краснодарского вора в законе Джангидзе приговорили к восьми годам тюрьмы

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:32
Происшествия
Краснодарского вора в законе Джангидзе приговорили к восьми годам тюрьмы
pixabay.com  /  qimono

Краснодар, 26 июля. Суд вынес приговор Давиду Джангидзе, признанному виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, с 2013 года обвиняемый имел высший криминальный статус. Он обладал безоговорочным авторитетом и распространял свое влияние на территории региона. Джангидзе назначал лиц, придерживавшихся криминальной идеологии, и раздавал указания тем, кто имел более низкий криминальный статус.

Суд назначил вору в законе восемь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, его оштрафовали на миллион рублей.

Незадолго до этого в Санкт-Петербурге скончался старейший вор в законе Валентин Гудиевский, известный как Дэртэн. Причиной смерти 83-летнего криминального авторитета стал коронавирус.

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краснодар вор в законе давид джангидзе
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