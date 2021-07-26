Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 11:59
11:58
Происшествия
Самолет Belavia приземлился в Москве после подачи сигнала бедствия
11:58
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук пожаловалась на депрессию после родов
11:54
Спорт
Медведев обыграл Нагала и вышел в третий круг теннисного турнира на ОИ
11:54
Происшествия
Абхазские спасатели выловили труп петербуржца у берегов Гагры
11:53
Общество
Голикова предложила продлить проект создания в России «санитарного щита»
11:52
Шоу-бизнес
«Лицо в порядке»: Марданшин прокомментировал потасовку с Давой на «Доме-2»
11:51
Общество
Российские ученые придумали способ вдвое ускорить исследование мутаций коронавируса
11:50
Политика
Австрийский мальчик рассказал, что побудило его написать письмо Путину
11:49
Армия
В США показали уникальный видеоролик с дозаправкой самолета Boeing E-4B в воздухе
11:49
Общество
Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России
Все новости

Аграрии собрали рекордный объем зерновых на Кубани
Экономика
Аграрии собрали рекордный объем зерновых на Кубани
ФБА «Экономика сегодня»

Краснодар, 26 июля. Исторически рекордный объем урожая зерновых и зернобобовых культур удалось собрать аграриям на Кубани. Информацией поделился глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Согласно представленным данным, аграрии собрали 12,38 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Соответствующий объем продукции на 1,28 млн тонн больше, чем в 2019 году. Озимой пшеницы получено на уровне 10,542 млн тонн.

По словам губернатора, жатва осуществлялась в сложных погодных условиях. Уборочная площадь составила примерно 1,9 млн гектаров. По информации Минсельхоза Краснодарского края, текущий урожай состоит в основном из продовольственной пшеницы.

Минсельхоз России ранее сообщил, что объема урожая подсолнечника окажется достаточно для обеспечения внутреннего рынка и поддержания стабильной стоимости масла в 2021 году.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аграрии собрали рекордный объем зерновых на Кубани
аграрии урожай зерновые
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru