Аграрии собрали рекордный объем зерновых на Кубани

Краснодар, 26 июля. Исторически рекордный объем урожая зерновых и зернобобовых культур удалось собрать аграриям на Кубани. Информацией поделился глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Согласно представленным данным, аграрии собрали 12,38 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Соответствующий объем продукции на 1,28 млн тонн больше, чем в 2019 году. Озимой пшеницы получено на уровне 10,542 млн тонн.

По словам губернатора, жатва осуществлялась в сложных погодных условиях. Уборочная площадь составила примерно 1,9 млн гектаров. По информации Минсельхоза Краснодарского края, текущий урожай состоит в основном из продовольственной пшеницы.

Минсельхоз России ранее сообщил, что объема урожая подсолнечника окажется достаточно для обеспечения внутреннего рынка и поддержания стабильной стоимости масла в 2021 году.