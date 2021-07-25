Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 17:45
17:43
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажке на Лиговском проспекте
17:41
Происшествия
Глава СК взял под личный контроль дело о смерти министра Приамурья Курдюкова
17:40
Общество
Топ звездных пар, раздражающих россиян
17:36
Армия
Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи
17:35
Весь мир
Протесты против Жаира Болсонару охватили всю Бразилию
17:33
Происшествия
Пожарные спасли девушку из горящего дома в центре Петербурга
17:33
Общество
Нежелательные фонды США работают с активистами из РФ через Грузию
17:33
Общество
Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Люцифер»
17:32
Весь мир
Ливийская национальная армия усиливается на юге страны для борьбы с террористами
17:31
Политика
Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде
Все новости

В Сочи жители пришли на помощь водителю легковушки, которая провалилась в ливневку

  /   Обновлено: 25 июля 2021 16:38
Общество
В Сочи жители пришли на помощь водителю легковушки, которая провалилась в ливневку
pixabay.com

Краснодар, 25 июля. Водитель легкового автомобиля в Краснодарском крае не справился с управлением и съехал в так называемый ливневый сток.

Инцидент произошел в селе Веселое Адлерского района Сочи. Очевидцы рассказали, что легковушка в считанные мгновения провалилась в ливневку.

Однако мужчину не оставили в беде. На помощь пострадавшему пришли другие автолюбители и обычные прохожие. Они не растерялись и помогли сочинцу вытащить машину из западни.

В Сочи жители пришли на помощь водителю легковушки, которая провалилась в ливневку
Prt Scr vk.com  / ЧП Сочи

Без добрых людей не обошлось и в Крыму. Там водитель пригородного автобуса угощает всех пассажиров конфетами. Любой желающий может рассчитывать на сладкий подарок.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Сочи жители пришли на помощь водителю легковушки, которая провалилась в ливневку
сочи водитель помощь хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru