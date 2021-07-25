В Сочи жители пришли на помощь водителю легковушки, которая провалилась в ливневку

Краснодар, 25 июля. Водитель легкового автомобиля в Краснодарском крае не справился с управлением и съехал в так называемый ливневый сток.

Инцидент произошел в селе Веселое Адлерского района Сочи. Очевидцы рассказали, что легковушка в считанные мгновения провалилась в ливневку.

Однако мужчину не оставили в беде. На помощь пострадавшему пришли другие автолюбители и обычные прохожие. Они не растерялись и помогли сочинцу вытащить машину из западни.

Prt Scr vk.com / ЧП Сочи

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