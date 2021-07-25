Туристы стали свидетелями редкого песчаного смерча на Розе Хутор в Сочи

Сочи, 25 июля. Туристы в Сочи стали очевидцами редкого природного явления. Песчаный смерч прошел на горном курорте Роза Хутор утром, 25 июля.

Отдыхающие запечатлели на видео редкое природное явление. Песчаный смерч прошел на высоте 2320 метров над уровнем моря. Столб песка взвился в небо и пронесся по дороге на территории курорта. Видео опубликовано в аккаунте sohranis в социальной сети Instagram.

Источник видео: instagram.com/sohranis.

С начала лета туристам удалось запечатлеть смерчи в море. Также в Сочи прошли мощные ливни, из-за чего город сильно затопило. Отдыхающие гадают, какие еще необычные явления природы можно будет увидеть в регионе в этом году.

Жители Сочи ранее заметили сильный смерч рядом с побережьем Черного моря. Очевидцы сняли на видео бушующую близко к пляжу воронку.