Спасатели обнаружили тела трех пропавших без вести пассажиров авто в Сочи

Сочи, 24 июля. Спасатели обнаружили тела трех пассажиров из унесенной потоком воды машины в Сочи. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

Автомобиль с людьми снесло течением реки Мацесты. Сотрудники МКУ «Служба спасения Сочи» продолжают поиски четвертого пропавшего без вести человека, предположительно, ребенка. Информация о происшествии уточняется.

Обильные дожди вернулись в некоторые районы Краснодарского края еще вчера. В результате обрушившейся стихии несколько рек вышли из берегов на территории Сочи.