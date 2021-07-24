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Спасатели обнаружили тела трех пропавших без вести пассажиров авто в Сочи

  /   Обновлено: 24 июля 2021 20:20
Происшествия
Спасатели обнаружили тела трех пропавших без вести пассажиров авто в Сочи
Prt Scr vk.com  /  ДТП и ЧП | Сочи | ВКонтакте

Сочи, 24 июля. Спасатели обнаружили тела трех пассажиров из унесенной потоком воды машины в Сочи. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

Автомобиль с людьми снесло течением реки Мацесты. Сотрудники МКУ «Служба спасения Сочи» продолжают поиски четвертого пропавшего без вести человека, предположительно, ребенка. Информация о происшествии уточняется.

Обильные дожди вернулись в некоторые районы Краснодарского края еще вчера. В результате обрушившейся стихии несколько рек вышли из берегов на территории Сочи.

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сочи погибшие подтопления сильные дожди
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