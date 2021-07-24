Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась

Сочи, 24 июля. Несмотря на улучшение погоды в Сочи, купание в море после сильных дождей все еще остается под запретом.

На данный момент в городе-курорте идет расчистка пляжных зон. Немногим ранее власти Сочи сняли штормовое предупреждение, которое действовало в регионе в течение нескольких дней из-за разбушевавшейся непогоды.

Пляжи необходимо очистить от мусора, поэтому купаться в море пока нельзя. Мощные ливни обрушились на юг России 23 июля. Мощные ливни обрушились на юг России 23 июля. Из-за сильных дождей река Дагомыс вышла из берегов.